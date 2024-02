Incidente ad Aprica | elicottero perde una bombola a gas sulla pista da sci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Terroreda sci ad, in provincia di Sondrio, dove i fruitori dellasi sono visti arrivare addosso unaa gas caduta da un. Leggi anche: Scontro terribilePorsche: morto il collaudatore di una moto Unha perso parte del proprio carico proprio sopra unada sci di Palabione, in quel momento frequentata da varie persone, per fortuna nessuna in quello specifico punto della discesa. Tutto è avvenuto in pochi istanti, sotto gli occhi di diversi sciatori che hanno anche ripreso la scena.grave, nessun ferito per puro caso Molta paura per tutti, dunque, perché non ci sono state conseguenze gravi solo per un puro caso. Nel ...