Incendio oggi a Pesaro | auto a fuoco al semaforo paralizza mezza città

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2023 - Una Golf questa mattina, intorno alle 11, ha presodavanti aldi viale della Repubblica, a due passi da ristorante ‘il Piadificio’. Le cause dell’sono ancora sconosciute, si pensa possano però essere riferite ad un guasto legato al motore della macchina. Il conducente, Francesco, non appena si è accorto del fumo proveniente dal cofano e dalla parte bassa della macchina, è sceso dall’vettura cercando aiuto nei negozi dei commercianti circostanti che, con lucidità, hanno provveduto ad estinguere l’con alcuni estintori, prima dell’arrivo dei Vigili delche hanno poi concluso il lavoro. La zona, che è stata tempestivamente transennata, è tornata ad aprirsi a traffico limitato con la possibilità di ...

