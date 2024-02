Incarico nella contabilità Ricerca nello showroom

La diga incompiuta di Blufi è il simbolo dell'emergenza idrica in Sicilia: Viene così pubblicato un bando, dando l'incarico per aggiornare il progetto: due milioni e ... "Con me l'acqua non mancherà mai " disse in un'occasione, in visita nella provincia di Enna " grazie alla ...

"La crescita della spesa sostenuta per contratti di lavoro autonomo per medici e infermieri è legata all'emergenza Covid": Nella relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione ...l'Azienda ospedaliera di Perugia per l'anno 2022 è stata riferita l'attivazione di un unico incarico ...

Rini (FdI): "Da Garbini lettera sgradevole, ora il partito ha nuovo entusiasmo": "Quanto sostiene Garbini nella lettera - aggiunge - va in contrapposizione con quanto abbiamo ... dopo che Carlo Ceci ha declinato l'incarico. Figura, quella di Alfredo, necessaria a tutelare tutte ...