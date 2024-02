In Sardegna e in Europa Salvini rischia tutto Le elezioni viste da Segatori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Leregionali insaranno “una cartina al tornasole per gli equilibri interni tra gli schieramenti e una prima prova in vista delle europee”. Quello chedi più? “Non c’è dubbio: Matteo”. Lo dice a Formiche.net il sociologo e professore ordinario di Sociologia dei processi politici all’Università degli Studi di Perugia, Roberto. La sua sembra già una sentenza senza appello. Cosala Lega in? Giàha dovuto cedere, in favore di Giorgia Meloni, sulla candidatura. Se poi la sua lista non riuscirà per lo meno ad attestarsi attorno all’8%, per lui si prospetterà un periodo non semplice sotto il profilo politico ma anche in termini di leadership interna. La vera prova saranno le europee… Certo, ...