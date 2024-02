In pensione Maioli | storico manager di Luciano Ligabue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Correggio (Reggio Emilia), 21 febbraio 2024 - Si ritira dall’attività professionale lodi. Claudio, dopo quarant’anni di attività, ha deciso di andare in “”. Almeno comedel rocker di Correggio. “Per me questi sono stati, e rimarranno, 40 anni di una storia meravigliosaiale al fianco di un grande artista come, ed è davvero molto più di quanto mi potessi aspettare dalla vita. Tanti anni di successi, emozioni ed esperienza che porterò con me per sempre, negli occhi e nel cuore”, le parola di. Che aggiunge: “Ora, a 65 anni, dopo tanti anni di management dedicati a, voglio dedicare un po’ di anni ...