In occasione di Napoli-Barcellona | divieto di somministrazione di bevande alcoliche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il comune diha diramato un’ordinanza con cui vieta la vendita di alcolici e superalcolici indella partita di Champions. In particolare, nell’ordinanza si precisa le zone della città in cui è vietato vendere e somministrare alcol. L’ordinanza del comune diindi“Ildi vendita e didie supera titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali e supermercati ubicati nelle seguenti zone: da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via ...