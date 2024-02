(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una folla condi persone, chi vestito con tute da cantiere, chi indossando dei caschetti da operaio, e tanti con fiori in mano, sta partecipando alla manifestazione indetta da Cgil e Uil davanti al cantiere di via Mariti adove il 16 febbraio sonoin un crollo 5 operai impegnati nella realizzazione di un supermercato Esselunga. Tante le bandiere dei due sindacati con molte delegazioni di lavoratori provenienti da tutta la Toscana. Con loro moltissimi semplici cittadini e lavoratori di origine straniera, insieme a delegazioni politiche di, tra l'altro, Pd, M5s, e Avs. Tra la folla in tanti intonano slogan perallesul", altri hanno più volte cantato Bella Ciao. E a fianco del cantiere sono stati lasciati mazzi di fiori e ...

"Il reato di omicidio sul lavoro Non se n'è neanche parlato". Nordio si rallegra: E annuncia il tutto addirittura a sciopero in corso, con migliaia di lavoratori che per protestare stanno ... sarà alla manifestazione a Firenze, organizzata in occasione dello sciopero nazionale di ...

In migliaia a Firenze per dire 'basta morti sul lavoro': Una folla con migliaia di persone, chi vestito con tute da cantiere, chi indossando dei caschetti da operaio, e tanti con fiori in mano, sta partecipando alla manifestazione indetta da Cgil e Uil dava ...

Prato entra nell’anno del Drago: Buon anno del drago da Prato. Un anno che inizia nel segno dell’integrazione, per la dinamica città toscana capitale del tessile, giovane e multietnica, che si prepara ai festeggiamenti del Capodanno ...