In Italia è emergenza inquinamento È una piaga silenziosa che soffoca e uccide

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) C’è una nuvola rossa che, in questi giorni, sta attraversando il cielo della Lombardia e della Pianura Padana. Non è visibile all’occhio nudo, ma le immagini animate fornite dall’Esa, European Space Agency, restituiscono con chiarezza la portata di questo fenomeno. Ma badate bene che, a differenza di quello che forse a prima vista può sembrare, non si tratta di uno spettacolo naturale, affascinante o misterioso destinato a creare stupore o meraviglia, ma di unae subdola che sta già mietendo le sue vittime. È l’che, mai fino a questo momento, aveva registrato picchi così alti nel nostro Paese. È lo smog chele persone, che circonda ela Pianura Padana. È la visione allarmistica della qualità dell’aria che, ormai, per chi vive nel territorio nostrano è ...