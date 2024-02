In Cina rinascono le milizie aziendali | lo spettro di guerre | disordini sociali e una nuova pandemia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) New York, 21 febbraio 2024 – Almeno 16 grandi aziende cinesi hanno creato i propri eserciti volontari nell’ultimo anno. È quanto emerge da un’inchiesta della Cnn, che sottolinea che si tratta di un fenomeno raramente visto dagli anni ’70 ad oggi. Secondo gli analisti, il ritorno delle brigateè una risposta alladi Covid-19, e fa parte della strategia del leader cinese Xi Jinping per rafforzare il controllo del Partito Comunista sulla società, comprese le imprese. Il fenomeno evidenzia anche le crescenti preoccupazioni di Pechino per i potenziali conflitti all’estero e per icausati del rallentamento dell’economia. Cosa sono i Dipartimenti del popolo I cosiddetti ‘Dipartimenti delle forze armate del popolo’ sono composti da civili che mantengono anche il loro lavoro regolare e ...