In cella per aver maltrattato l’attuale compagna | viene condannato a 3 anni e 8 mesi per le botte alla ex

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Borgo di Terzo. Dallo scorso 19 gennaio è in carcere con l’accusa di. Ma G.P., 44, amministratore delegato di una ditta di catering, mercoledì 21 febbraio è statoa 3e 8percommesso lo stesso reato nei confronti della sua precedente partner, dquale ha avuto 2 figli. Durante la sua deposizione ha ammesso alcuni episodi di aggressione fisica e verbale nei confronti della donna, con la quale ha avuto una relazione durata 8. Ha raccontato dile rotto il naso durante un litigio: “Eravamo in tna, lei aveva in braccio uno dei nostri figli, io glielo volevo prendere e inavvertitamente le ho ...

Il giornalista di 64 anni trovato cadavere in carcere. Stava scontando tre anni per "diffamazione" del presidente bielorusso. In Spagna ucciso il ... (ilgiornale)

Stefano Dal Corso morto in cella: interrogazione del Pd al ministro: "Telecamere non funzionati dal 2017": Per il supertestimone, Stefano sarebbe stato ucciso "per avere ... Nessuna telecamera funzionante è presente nelle celle, e anche quella dalla quale si intravede la cella nella quale è avvenuto il ...

Meloni demolisce la giustizia che funziona, boom di ragazzi in cella: Schizzano gli ingressi negli Ipm, per la prima volta aumentano i minorenni. Eppure il sistema penale minorile italiano era un ...

Strage di Altavilla, il delirio di Barreca: “Mia moglie vinta dal diavolo”: "Il mio cliente riferisce di avere avuto il dovere di debellare il demonio. Non si rende neppure conto di stare in carcere" ...