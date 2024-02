In aumento le malattie respiratorie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "È indubbio il fatto che a Milano siano aumentate lelegate all’inquinamento ambientale, notiamo più patologie polmonari. Sono aumentate anche le allergie e tutti i disturbi legati allo smog, che in questa città, ci sono sempre stati, ma che negli ultimi anni abbiamo visto moltiplicarsi". Così Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano. "Durante il Covid, come effetto del lockdown c’è stata una piccola riduzione delle patologie da inquinamento, ma ora vediamo una decisa ripresa. Purtroppo è un fenomeno che non ci meraviglia". Secondo Rossi "le politiche di restrizioni attuate per ridurre lo smog non hanno funzionato. Anche come medici abbiamo sperimentato la grande rigidità adottata, con il divieto di entrare in città con auto anche recenti, l’“obolo“ di 7,5 euro, la circolazione limitata. Tutto questo, e abbiamo la prova provata, è ...

Paginate di Navalny - per oscurare l'Holodmor in corso: Ciò ha portato a un aumento di malattie come la diarrea e la malnutrizione nei rifugi sovraffollati. Some people in the north of Gaza started grinding sand with fodder in an attempt to survive as ...

Oltre 12mila bambini uccisi a Gaza e altre migliaia quelli dispersi: nonostante ciò gli USA hanno ancora opposto il veto al cessate il fuoco ...: Nonostante il numero spaventoso e in costante aumento di bambini uccisi dagli attacchi, la probabilità che muoiano per la fame e le malattie è maggiore di quella che vengano uccisi dai bombardamenti",...

Smog: a Milano 200 scienziati, confronto su effetti sulla salute: ... seno, testa - collo) e aumento della relativa mortalità. L'evento è co - presieduto da Sergio A. Harari della divisione di Malattie dell'Apparato Respiratorio e divisione di Medicina Interna dell'...