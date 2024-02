In arrivo un metro di neve Ecco dove ci sarà la svolta atlantica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Col passare delle ore l'anticiclone che ha garantito un clima molto mite per il periodo in cui ci troviamo cederà il passo a una perturbazione indal Nord Atlantico.cosa succederà

Arriva il ciclone artico: Addio al clima primaverile degli ultimi 10 giorni. È in arrivo sull'Italia un ciclone proveniente dall'Artico, una massa d'aria fredda che, da giovedì 22 ...

Smog: in Emilia-Romagna tregua dalle misure da bollino rosso: L'atteso arrivo della perturbazione meteo ... La provincia peggiore ancora Piacenza con 99 microgrammi per metro cubo di pm10 rilevati il 20 febbraio, davanti a Modena (78) e Parma (77). Sempre ieri ...

Meteo, ciclone polare in arrivo: pioggia, neve e freddo (anche al Sud). Ecco dove e quando: Da venerdì il ciclone spingerà la quota neve verso il basso con fiocchi in arrivo anche sull'Appennino. La neve sarà molto abbondante sulle Alpi centro-orientali, oltre mezzo metro in 24 ore.