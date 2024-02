Imprese | al via il nuovo contest nazionale Ri-Generazione promosso da BIG Candidature aperte fino al 12 luglio 2024

precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio ... (ildenaro)

Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate. È adesso attivo il servizio che ... (feedpress.me)

I marchi storici del Made in Italy celebrati a Roma in una mostra al Mimit: sede del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), lungo la Via Vittorio Veneto. Aperta fino al 6 aprile, l’iniziativa, alla quale hanno aderito oltre 100 aziende, per un totale di 113 ...

Al via Myplant & Garden, il salone internazionale del verde, baluardo antismog': Si è aperta oggi l’ottava edizione di Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde. Padiglioni gremiti, 768 espositori (650 nell’edizione precedente), il 21% dall’estero. “Green, sostenibile e ...

Decreto Superbonus è legge: ecco come funziona nel 2024: Con l'approvazione definitiva del decreto Superbonus, si conclude l'era dell'incentivo al 110% per i lavori di efficientamento energetico, introducendo una detrazione ridotta al 70% dal 2024.