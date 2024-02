Impenna la moto per mostrare come si guida ai figli | multato per 7mila euro

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Un 49enne bergamasco era andato in giro con i suoi figli per un’escursione in moto , che però gli è costata ... (dayitalianews)

Bergamo, impenna la moto con i figli: multa da settemila euro: Una gita in moto costata cara. Un 49enne del bergamasco ha ricevuto una multa da 7mila euro dopo aver impennato la sua moto davanti ai figli. Il fatto è avvenuto sabato 17 febbraio a Treviglio, dove l ...

Bergamo, 40enne impenna davanti ai figli: 7.000 euro di multa e ritiro della moto: Una gita in moto con i figli si è rivelata un'esperienza costosa per un individuo di quarantanove anni originario di Bergamo. Giunto di fronte al centro sportivo di Treviglio, ha deciso di dimostrare ...

Impenna la moto davanti ai figli per mostrare come si guida: maxi multa: Gli è costato caro il gesto di spavalderia. Un 49enne del Bergamasco ha ricevuto una multa di 7mila euro per guida pericolosa, dopo aver impennato per diversi metri con la moto da cross sfoggiando le ...