Impenna con la moto per “pavoneggiarsi” davanti ai figli | ma dietro di lui c’è un vigile fuori servizio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Un 49enne bergamasco era andato in giro con i suoiper un’escursione in, che però gli è costata carissimo. L’uomo, all’altezza del centro sportivo di Treviglio, per “aiha ben pensato dire per diversi metri con lada cross. Non solo ha seriamente messo a rischio la sua vita, ma ha anche dato un pessimo esempio ai suoi, un ragazzino di 16 anni e una ragazzina di 13 anni. Il karma però lo ha punito nel peggiore dei modi: unha notato la sua “impresa” e gli ha comminato una multa salatissima di 7.000 euro. La multa salatissima Il 49enne originario di Fera Gera d’Adda non aveva minimamente idea che ilciclista ...