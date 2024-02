Impallomeni | «Inter | timore di nessuno Inzaghi bravo per un motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’ex calciatore Stefanoha analizzato la vittoria per 1-0 dell’sull’Atletico Madrid, sottolineando – a TMW Radio – anche la bravura di Simone. DOMINIO – Stefanoelogia l’in questo modo dopo la vittoria per 1-0 sull’Atletico Madrid: «Nel secondo tempo hanno dominato, non hannodi. A Madrid però sarà una battaglia. Arnautovic ha sbagliato, errori anche grossolani, ma poi ha segnato. La difesa mi ha impressionato e ho visto una squadra ormai consapevole. Barella anche ha fatto una grande partita, mentre ho visto Calhanoglu un po’ impreciso. Penso cheabbia azzeccato i cambi, specialmente sugli esterni, con Carlos Augusto e Dumfries che hanno dato un grande ...