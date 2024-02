Ilaria Salis parla dal carcere di Budapest | «Per favore non abbandonatemi»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La vita della cittadina italiananeldi Gyorcsi Ucta ava avanti. Si trova in cella con altre sette detenute, le docce sono in comune e ogni reclusa ha diritto a un’ora d’aria al giorno. Lei conta i giorni che la separano dalla prossima udienza del suo processo: sarà il 28 marzo. Dal 7 febbraio 2023 è dentro con l’accusa di lesioni potenzialmente letali nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra durante una manifestazione neonazista. Non è stata arrestata in flagranza di reato. Intanto i suoi genitori cercano un appartamento in cui farle trascorrere gli arresti domiciliari, se i giudici decideranno di concederglieli. E ieri ha spiegato al deputato del Partito Democratico Paolo Ciano che ha ancora tanta paura. Di non riuscire a spiegarsi e di non essere creduta. Il ...

