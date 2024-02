Ilaria Salis al deputato Ciani nel carcere di Budapest | “L’Italia non si dimentichi di me | ora temo per il processo”

Ilaria Salis , l'italiana in cella in Ungheria dal 7 febbraio del 2023, ha chiesto che non venga abbandonata: "Per 11 mesi mi h anno parlato solo in ... (fanpage)

Ilaria Salis parla dal carcere di Budapest: "Per favore non abbandonatemi": La vita della cittadina italiana Ilaria Salis nel carcere di Gyorcsi Ucta a Budapest va avanti. Si trova in cella con altre sette detenute, le docce sono in comune e ogni reclusa ha diritto a un'ora d'aria al giorno. Lei conta i ...

Ilaria Salis dal carcere: "Grazie Italia, qui sto meglio": "Grazie per quello che state facendo in Italia". Nella sala per i colloqui con i visitatori del carcere di Budapest, Ilaria Salis parla per un'ora con Paolo Ciani, segretario di Demos e vicecapogruppo Pd alla Camera. "Aveva voglia di raccontare", nota il parlamentare. Solo per qualche minuto, prima di rimanere soli, ...

L'incontro. Ciani: Ilaria Salis è molto provata, ma continua a sperare: - - > Ilaria Salis in catene nell'aula del tribunale di Budapest - Ansa . Stavolta niente catene, n manette. Ilaria Salis si presenta nel parlatorio del carcere di massima sicurezza Gyorskocsi Ucta di ...