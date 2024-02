Il X Municipio omaggia le vittime del colonialismo italiano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ostia, 21 febbraio 2024 – Giovedì 22 febbraio ilricorda la Giornata per la memoria delledelcon un evento a cura della Commissione municipale Cultura, Scuola, Politiche educative e Legalità. Parteciperanno all’iniziativa lo storico Marco Severa e Silvano Falocco animatore della Rete Yecatit 12-19 febbraio e coautore del saggio “Roma coloniale”. Un’occasione per riflettere sui tragici eventi delricordando il massacro avvenuto nel giorno Yecatit 12 del calendario etiope che corrisponde al nostro 19 febbraio. Il momento più violento dell’occupazione italiana in Etiopia – nel 1937 – con il massacro di Addis Abeba e, nello stesso anno, dell’eccidio di Debre Libanos. Appuntamento giovedì alle ore 12,15 nell’aula consiliare ...