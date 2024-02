(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Commissione Affari costituzionali del Senato voterài 41 emendamenti al decreto elettorale, tra cui quelli della Lega suldi sindaci e Governatori. Lo ha annunciato il presidente Alberto Balboni nella seduta mattutina. Ieri la Commissione Bilancio ha espresso il parere, con un "nulla osta", in assenza del quale ilsarebbe slittato a martedì, come desiderava la Lega.

Roma, 20 febbraio 2024 – L’Onu sta per chiedere un nuovo “ cessate il fuoco umanitario” a Gaza, ma c’è il rischio di veto Usa. "Non pensiamo che ... (quotidiano)

Piano sociale integrato, dopo la discussione in aula ecco il voto: GENOVA - Dopo una lunga discussione sul Piano sociale integrato di Regione Liguria ... con elementi che devono far parlare il Piano sociosanitario che è stato votato qualche settimana fa, con il ...

Il voto sul terzo mandato sarà domani mattina: tra cui quelli della Lega sul terzo mandato di sindaci e Governatori. Lo ha annunciato il presidente Alberto Balboni nella seduta mattutina. Ieri la Commissione Bilancio ha espresso il parere, con un ...

Il sondaggio che gela Schlein e Conte: così il campo largo si schianta in Abruzzo: Marsilio è in vantaggio La rilevazione di BiDiMedia ha scattato una fotografia sull'attuale contesto politico in Abruzzo a pochi giorni dal voto, in particolar modo se si considera lo scenario di ...