Il video del Ministero dei Trasporti sulla guida sicura ma i protagonisti non hanno la cintura | bufera su Matteo Salvini

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Uno spotsicurezza stradale con iin auto senza la… di sicurezza. Fosse un concetto da veicolare, sarebbe un ossimoro. Se poi ci mettiamo che ilè stato prodotto e diffuso da un, il cortocircuito sembrerebbe perfetto. Ilsta sollevando dubbi – e qualcosa di più – tra quanti stanno frequentando i social network, ma anche i siti dei quotidiani, in queste ore. Si può vedere lo spot della campagnasicurezza stradale contro la distrazione alla, rilasciato ieri daldei. Descrizione: interno di un’auto in marcia con quattro ragazze a bordo. A un tratto ilsi divide per proporre due scenari. Nel primo, la ...

Come ben sapete è nato l’amore tra Josh Rossetti e Monia La Ferrera, ex concorrente del Grande fratello . In queste ore, un gesto del ragazzo sta ... (blogtivvu)

Le polveri sottili calate in 10 anni, ma non basta: Video In Italia 80mila morti all'anno per lo smog Dobbiamo andare avanti con l'efficientamento energetico e dei veicoli e con la modernizzazione del sistema agricolo". "Questo è un percorso che non si ...

Navalny, l'unità dei servizi segreti russi che supervisiona (e nasconde) il corpo: i pedinamenti, l'avvelenamento del 2020 e i misteri: Cosa è successo all'interno della colonia penale IK-3 nell'Artico russo nei giorni e nelle ore precedenti la notizia del decesso Il primo oppositore russo di Putin è stato dichiato morto venerdì alle ...

Nello spot del ministero dei Trasporti mancano le cinture di sicurezza: è polemica: È stato diffuso dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture uno spot di sensibilizzazione per la sicurezza alla guida, che viene indirizzato soprattutto ai giovanissimi che si mettono alla ...