Il torneo “Galbiati“ agli ottavi di finale con due “classici“ del calcio milanese

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La prima edizione delItalo, manifestazione dedicata alla categoria Under 16 organizzata dal Cimiano, è pronta a regalare altri due match di altissimo livello: alle ore 19, presso il centro sportivo biancorosso di via Don Calabria a Milano, andrà in scena il grande classico tra Accademia Inter ed Enotria mentre, in contemporanea, Franco Scarioni e Masseroni si affronteranno sul campo del Quarto Sport. Entrambe le partite fanno parte deglididell’evento che si concluderanno mercoledì prossimo, 28 febbraio, con le ultime sfide tra i padroni di casa del Cimiano e la Vis Nova e tra Club Milano e Sangiuliano City: a partire dal 6 marzo inizieranno invece i quarti didedicati ai dilettanti verso l’atto conclusivo delfissato il 17 aprile. La ...

