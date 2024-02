Il Superbonus scende al 70% | il decreto è diventato legge | cosa cambia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tramonta la stagione del bonus 110%. Ieri ilcon il via libera definitivo dal Senato, senza modifiche rispetto al testo approvato dal governo lo scorso 28 gennaio. È stata quindi confermata senza proroghe la riduzione del bonus sui lavori edilizi per l’efficientamento energetico, passato da inizio anno al 70 percento. Il, introdotto dal secondo governo Conte, consentiva inizialmente di ottenere una detrazione pari al 110% del costo delle ristrutturazione per rendere gli edifici ecocompatibili. Alternativamente, l’impresa edile poteva riconoscere al cliente uno sconto direttamente in fattura, acquisendo il credito fiscale che può essere poi ceduto nuovamente. Il nuovoprevede solo un’eccezione, molto limitata, per i redditi più ...

