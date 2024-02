“Il subappalto a cascata voluto da Salvini creerà sempre più infortuni” | i sindacati scendono in piazza a Milano dopo la strage di Firenze

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Ildaè una delle tragedie umane chepiù”. È questo il grido deiCgil e Uil che acome in altre città italiane sono scese incon le bandiere listate a luttoladi. “Quello che è successo in Toscana non è un caso isolato – racconta al Fatto.it Riccardo Piacentini, della Fillea Cgil – queste situazioni le vediamo anche a, solo nel 2023 abbiamo fatto 47 segnalazioni alla Prefettura per irregolarità nei cantieri”. Che cosa riguardavano? “La mancanza di sicurezza e salute – aggiunge Piacentini – e poi il lavoro nero”. Oppure grigio. E così quelli ...

Crollo a Firenze: Sciopero con Ampia Adesione e Richieste Sindacali: Cronaca Teramo - 21/02/2024 19:42 - L'adesione allo sciopero di due ore, proclamato dalla Cgil e dalla Uil nei settori metalmeccanico ed edile dopo l'incidente nel cantiere ...

Landini alla manifestazione di Firenze: “Governo non ci incontra da luglio, serve una trattativa seria”: “Questo è il momento non del cordoglio, ma di agire dove finora non si è fatto– aggiunge il leader di Cgil- cambiando quelle leggi balorde che sono state fatte: il subappalto a cascata va cancellato, ...

Per edili Umbria della Uil, leggi ci sono ma non applicate: "Le leggi ci sono. Il problema è che non vengono applicate in maniera capillare. C'è poi il problema del subappalto a cascata": a dirlo è Alessio Panfili, segretario umbro della Feneal Uil, il ...