Il satellite ERS-2 sta per impattare sulla Terra | gli scienziati rassicurano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nella giornata del 21 febbraio ildell’ESA ERS-2, grande più o meno come un autobus, dovrebbe concludere la sua inarrestabile caduta entrando nell’atmosfera terrestre: per fortuna a farlo saranno frammenti dei suoi 2.200 kg di massa, anche se alcuni di questi potrebbero raggiungere i 50 kg. LEGGI ANCHE – Intelligenza Artificiale predittiva: l’algoritmo che prevede la morte ERS-2 ha servito per 30 anni l’Agenzia Spaziale Internazionale: dal 2011 la sua missione è finita ed è iniziata la discesa verso la, che si sta concludendo proprio in queste ore. L’ESA aggiorna tramite il suo blog sullo stato della discesa di ERS-2, ma ha spiegato che è impossibile stabilire orario e luogo esatto dell’impatto. Secondo i calcoli deglidell’ESA, i resti di ERS-2 dovrebbero atre un’area compresa ...

