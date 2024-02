Il Rotary in campo contro infibulazione e Mgf | una serata-evento per diffondere informazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’è “una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle donne e delle ragazze. Viola il diritto alla salute, all’integrità fisica e mentale, nonché il diritto all’uguaglianza di genere”. Le giovani vittime di questa pratica subiscono “dolore intenso, complicazioni mediche a lungo termine e spesso perdono la capacità di provare piacere sessuale”. Inoltre, l’perpetua “cicli di discriminazione e oppressionele donne, limitando le loro opportunità di sviluppo personale, sociale ed economico”. Per questi motivi questa antica pratica tuttora diffusa in alcune aree geografiche di Africa, Asia e Medio Oriente non solo “va stigmatizzata ma combattuta con ogni strumento a disposizione”. Ne sono convinti i clubpartenopei ed è in questa direzione si muove il prossimo ...