Il primo Napoli di Calzona fa 1-1 col Barcellona in Champions | Osimhen risponde a Lewandowski

Al Maradona, il match valido per gli ottavi di Champions League 2023/2024 tra Napoli e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? finisce il primo tempo, Napoli-Barcellona 0-0. 43? Ultimo giro d’orologio. 41? Squadra che cominciano ... (oasport)

L'avvio di match di Champions è stato tremendo per la squadra di Calzona, schiacciata dalla qualità e dalla maggiore pressione dei catalani. Una ... (fanpage)

Pagelle Napoli-Barcellona 1-1, Lewandowski inganna: Osimhen infiamma il Maradona: La sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona si è conclusa sul risultato di . Una sfida intensa per entrambe le formazioni, con i padroni di casa in una veste nuova con il nuovo tecnico ...

Napoli-Barcellona 1-1 (Lewandowski 60', Osimhen 75'): la zampata di Victor tiene aperta la qualificazione: 22.52 - FINISCE QUI! TUTTO RIMANDATO AL RITORNO PER LA QUALIFICAZIONE 94' - GUNDOGAN! Che brivido per il Napoli in questo finale, ha provato il colpo da biliardo dal limite ...