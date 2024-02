Il Pnrr non va bene come ci si aspettava E i frugali riprendono fiato contro l' idea di Europa di Draghi

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – E’ convocato per domani alle 10 il preconsiglio dei ministri, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. all’odg non ... (calcioweb.eu)

Slitta ancora il decreto di attuazione della revisione del Pnrr , in cui il governo deve individuare le coperture per gli investimenti oggetto di ... (ilfattoquotidiano)

Assessore Latronico: Commissione europea certifica raggiungimento obiettivi Pnrr, ottimo segnale dall’Italia: “La Commissione europea certifica il raggiungimento dei migliori obiettivi sul piano qualitativo e quantitativo degli interventi Pnrr in Italia. Si tratta della conferma dell’efficacia delle azioni ...

VIDEO - Voragine in via Morghen, l'assessore Cosenza: "La fogna principale sembra in buone condizioni, ecco il punto della situazione": Quindi, sicuramente abbiamo avuto uno stato non curato di questi sottoservizi. Adesso col PNRR si stanno innanzitutto instaurando tutti i contatori dell'acqua pulita, telecomandati. Questo è ...

Pnrr: l’Italia è prima in Europa per obiettivi raggiunti. Fitto: “grande soddisfazione”: “Esprimo grande soddisfazione per quanto emerso sull’Italia dalla valutazione di medio-termine sul Pnrr pubblicata oggi dalla Commissione europea”, è quanto afferma il ministro per gli Affari europei, ...