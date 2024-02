Il plastic nude sarà il trend della primavera-estate 2024

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un concetto tanto curioso quanto paradossale quello che vede la moda come il mezzo principale per mettere a nudo la propria personalità: audaci naked dress, elegantissime bluse see-through, sfacciate aperture cut out e trasparenze di varia entità non soltanto non sortiscono più alcuno scalpore ai severi occhi del mondo, ma sono gradualmente divenuti la divisa prescelta dalle più grandi icone dello spettacolo – indistintamente dal genere – per prendere parte ai maggiori eventi mondani e questo, ragazze, era il cambiamento che aspettavamo da tempo immemore. Un mutamento dapprima lento, ma progressivo e dal risultato sorprendente iniziato invero una vita fa: tutti ricordiamo ancora oggi, ad esempio, spudorate mise del passato quali l’abitino trasparente sfoggiato da Jane Birkin a Parigi nel 1969, quello lungo ed impalpabile di Kate Moss nel 1993 così come gli stravaganti look di Madonna ...

