Il Piccolo Principe torna a teatro nel 2024

Il Piccolo Principe torna al Teatro Sistina : in scena lo spettacolo dei record diretto da Stefano Genovese e tratto dall’intramontabile racconto di ...

Cresce l’attesa per ‘Piccolo Principe’, il nuovo album di Neima Ezza in uscita venerdì 26 gennaio, per Epic Records/Sony Music Italy (pre-save e ... (funweek)