Il petrolio è poco mosso a New York a 77,06 dollari: Il petrolio è poco mosso a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,03% a 77,06 dollari al barile.

Profitti record su armi e petrolio. Ecco chi lucra sulla guerra in Ucraina: tanti si chiedono – giustamente – a chi giova questo sanguinoso conflitto iniziato dall’offensiva lanciata da Vladimir Putin e perché i grandi leader sembrano fare ben poco per fermare le ostilità. A ...

L’Ue ha 5 modi per far finire la guerra in Ucraina (ma non fa nulla): “Invece di reprimere le vendite multimiliardarie di petrolio e gas di Mosca o di garantire che le ... necessaria l’unanimità di tutti i 27 Stati membri, un ostacolo non da poco soprattutto se qualche ...