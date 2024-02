Il nuovo OnePlus Ace 3V potrebbe avere specifiche tecniche incredibili

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È interessante vedere comestia espandendo la sua linea di prodotti con l’introduzione di nuovi modelli Ace, tra cui l’Ace 3, l’Ace 3V e l’Ace 3 Pro. La decisione di rinominare l’Ace 3 come12R per il mercato globaleessere parte di una strategia di marketing per allineare il dispositivo con la gamma esistente di. La prospettiva di vedere l’Ace 3 Pro con il processore Snapdragon 8 Gen. 3 è sicuramente eccitante, considerando le prestazioni avanzate che ci si può aspettare da tale chipset. Tuttavia, il lancio previsto nel secondo trimestre dell’anno suggerisce che dovremo attendere ancora qualche mese perconferme ufficiali e ulteriori dettagli sul dispositivo. La notizia cheessere il primo marchio a lanciare ...

Il pick-up Nikola Badger è ancora vivo, per un folle progetto di uno youtuber amico di Trevor Milton: E si scopre anche come Milton, probabilmente destinato al carcere, stia tentando di ottenere nuovamente il controllo di Nikola, cercando di far eleggere 5 persone nel consiglio di amministrazione, ...

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, come fare un ottimo affare con gli sconti su Amazon: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un prodotto di fascia intermedia con una scheda tecnica completa e versatile, ottima in ogni situazione. L’incredibile offerta su Amazon ...

OnePlus Watch 2 è ufficialmente in arrivo con le offerte speciali early-bird: OnePlus ha confermato che il suo smartwatch di seconda generazione è effettivamente "in arrivo", come protagonista dello show dell'OEM al MWC 2024. Il suo clamore come prodotto "New Flagship" con una ...