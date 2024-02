Il nostro dialetto nel tempo e nella storia Patrimonio da tutelare

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Scendono in campo gli alunni della 1B della scuola secondaria di primo grado Boiardo. I giovani reporter, che sono seguiti dalla professoressa Isabella Dallapiccola, si sono cimentati con le nostre tradizione, mettendo in luce il valore del. Andiamo a leggere. Unda preservare Ilnel“Al nòstar bel dialèt”, “Nuovo vocabolario storico-etimologico delferrarese”, “Grammatica comparata delferrarese” sono solo alcune delle numerosissime pubblicazioni che riguardano il. Nel territorio dei 18 comuni della provincia di Ferrara la parlata non è ovviamente uniforme, nel senso che le intonazioni presentano differenze, piccole o grandi. I ...

Jannik Sinner non è mai stato in discoteca: "Preferisco giocare a carte con un amico": Poi scusate, noi parliamo il nostro dialetto tedesco, ma anche in Sicilia parlano un dialetto che nelle altre parti d'Italia non capiscono, no".

