Il Monza torna sul Milan | «Ma non dovevamo scansarci?»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La risposta delai commenti dei tifosi dopo la vittoria per 4-2 contro ilnell’ultimo turno di Serie A Ilsulla vittoria per 4-2 sulottenuta nell’ultimo turno di Serie A. Il club brianzolo ha pubblicato infatti un video sui propri social per rispondere ai commenti dei tifosi nel pre-partita. Tra questi in tanti avevano detto che ilche si sarebbe “scansato” contro ilper l’amicizia che lega i due club per via della presenza di Adriano Galliani. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Milan infortuni: buone notizie in vista del Rennes. Le ultime: Dopo aver perso contro il Monza, i rossoneri sono tornati a lavorare in vista della sfida di ritorno dei playoff che si giocherà al Roazhon Park di Rennes (Fischio d’inizio giovedì 22 febbraio alle ...

Milan, Tomori torna ad allenarsi in gruppo, ma non sarà convocato per il Rennes: La buona notizia in casa Milan riguarda Tomori: non sarà convocato per il Rennes ma è la prima volta che torna ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio del 22 dicembre. Secondo allenamento in gruppo ...

Il Milan verso il Rennes: Tomori e Kalulu in gruppo, l'infermeria si svuota: A Milanello si è respirato un clima sereno, disteso ma allo stesso tempo molto attento a qualsiasi dettaglio. Pioli ha parlato a lungo con Chukwueze. Florenzi ha applaudito Leao per l’uscita del suo ...