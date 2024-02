‘Il Malloppo’ andrà in scena sul palco di Montegiorgio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In esclusiva regionale ilscenico del Teatro Domenico Alaleona diè pronto ad ospitare il quarto spettacolo della stagione di prosa con ‘Il, che sarà portato in scenda da Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Valerio Santoro, Giuseppe Brunetti e Davide Cirri. L’appuntamento è fissato per oggi 21 febbraio alle 21, con la commedia dark dai toni farseschi di Joe Orton. Il dialogo serrato, iperbolico e surreale, mette in campo una critica spietata alla società inglese degli anni ‘60. La storia racconta le vicende di McLeavy, padre di famiglia timorato di Dio, morigerato e conformista, vedovo da appena tre giorni alle prese con i figli e la scaltra inferimiera di famiglia. a. c.