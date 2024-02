Il lip blushing sostituirà il filler labbra? La guida completa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Averecarnose e voluminose sembra essere, ormai, una delle caratteristiche imprescindibili di ogni make up. E, così, le tecniche per imparare come ingrandire lecon il trucco raddoppiano, tra tendenze social e consigli dai make up artist. L’obiettivo è ottenere un risultato naturale, anche affidandosi al trucco permanente. Tra le tecniche più popolari c’è il lip. Un’alternativa alche promette un risultato duraturo e naturalissimo. Il procedimento è simile a quello del microblading, poiché si tratta di una sorta di tatuaggio che consente di creare un trucco semipermanente sulla bocca e sul contorno. Il risultato permette di mimare la sfumatura naturale delle ...

Angelina Mango vince Sanremo 2024: tutti i prodotti usati per creare i make - up e le acconciature delle esibizioni: ... scaldata da Blushing Blush nella shade Aglow . Ho realizzato poi una combo overlips+gloss, ... QuicklinerTM for Lips Cocholate Chips e un rossetto berry idratante, Pop Lip Colour + Primer nella shade ...

Angelina Mango vince Sanremo 2024: tutti i prodotti usati per creare i make - up e le acconciature delle esibizioni: ... scaldata da Blushing Blush nella shade Aglow . Ho realizzato poi una combo overlips+gloss, ... QuicklinerTM for Lips Cocholate Chips e un rossetto berry idratante, Pop Lip Colour + Primer nella shade ...