Il grido emozionale della moltitudine nella Pop Art Espressionista di Ray Piscopo | tra divisioni e inclusioni riflettendo sulla complessità della contemporaneità

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La società attuale tende verso un’individualità che spesso induce a isolarsi dal mondo circostante, come se la socialità potesse distrarre dal coltivare quelle emozioni singole che sono essenziali per non perdere il contatto con l’interiorità; di fatto questo tipo di atteggiamento si è tradotto in arte con una predisposizione dei creativi a manifestare le proprie sensazioni in maniera soggettiva, tralasciando a volte persino l’ascolto circostante pur di restare connessi con le proprie profondità poi liberatetela. Eppure l’essere umano non può prescindere dalla comunità in cui vive, non può trascurare quanto il suo destino sia legato a quello di chi fa partesua vita e quanto la società, intesa nel senso più universale e generale del termine, sia determinante nell’originare anche quei cambiamenti e quelle propagazioni del ...