Il gioco dei contrasti tra maschile e femminile di Alberta Ferretti

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Life&People.it L’individualità che dà senso al tutto.elogia la forza del singolo abito nella collezione Autunno Inverno 2024-2025 presentata alla Milano Fashion Week. La designer romagnola unisce due anime differenti, quellagiocando con ie rileggendo i codici del proprio heritage attraverso una nuova prospettiva. Uno stile che si rinnova Più che di evoluzione, nella sfilata del brand di Aeffe emerge voglia di rinnovamento. Una necessità che si palesa fin dai primi look sfoggiati in passerella, contraddistinti da elementi cari alla stilista come tailoring, cappotti e sottovesti, realizzati con l’uso di materiali inusuali. Negli slip dress si nota infatti l’uso della flanella, mentre il drappeggio è esaltato da un effetto ottico donato da una ...