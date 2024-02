Il gesto finale di De Filippi commuove tutti | a chi regala i fiori | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Uno show alla Maurizio Costanzo, ma in suo ricordo. Ieri è andata in onda la serata speciale condotta da Maria Dee Fabio Fazio. Tanti amici, tanti salti nel passato. Un solo obiettivo: ricordare con affetto e stima un grande professionista del mondo del giornalismo e della televisione. "In quest'ultimo anno i tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l'ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l'amore che il dolore, e questo è stato il motivo per cui non ho rilasciato nessuna intervista", ha confessato la moglie dell'inventore del talk-show a un anno di distanza dalla scomparsa. Maria che pur essendo commossa e ...