IL FIORETTO DEL CAPITANO In caso di salvezza Luperto si taglierà la barba | Non lo faccio da quando avevo quattordici anni»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Raggiungere l’obiettivo che ci si è posti, specialmente se il percorso è quanto mai tortuoso, val bene un piccolo sacrificio. Ancor di più se questo traguardo è la storica terzadi fila in A dell’Empoli. Così ilazzurro Sebastiano, intervenuto ieri a Radio Serie A con Rds, ha svelato ilche farà se dovesse arrivare la permanenza nel massimo campionato. "Se l’Empoli si salva, mi taglio laa zero, cosa che nondaho compiuto 14". Il difensore salentino si è soffermato poi anche sull’impatto di Davide Nicola. "Ci trasmette dedizione e ci fa capire l’importanza del lavoro quotidiano, tra i cambi più rilevanti c’è la visione tattica e con questo il passare ad una difesa a tre; anche a livello ...

La leggenda della scherma italiana tra stoccate, ambizioni, trionfi e veleni: una vita passata in pedana per dimostrare di essere la Migliore (vanityfair)

Weekend di Coppa del Mondo per 36 atleti della Scherma azzurra: in pedana al Cairo il fioretto , sia maschile che femminile, e a Heidenheim gli ... (ilfaroonline)

Ponte a Niccheri, due nuovi acceleratori lineari in Radioterapia: " L'attività del reparto di radioterapia dell'ospedale Santa Maria Annunziata - afferma Luisa Fioretto , direttrice del Dipartimento Oncologico - non potrà che essere irrobustita dall'acquisizione ...

La grande scherma a Napoli: Abodi, Malagò e Manfredi presentano i campionati giovanili europei: ...allo Sport della Città Metropolitana Sergio Colella e il presidente della commissione Sport del ... sesto nel ranking mondiale 2023, ed Elisa Di Francisca, due volte campionessa olimpica nel fioretto e ...

Tumori: Cipomo, al via la nuova Scuola italiana di 'Humanities in oncology'. Presentazione il 28 febbraio in Vaticano: Su queste basi nasce la Scuola del Cipomo, un unicum in Italia nel voler coniugare queste linee ... Vincenzo Paglia, presidente Pontificia Accademia per la Vita; Luisa Fioretto, presidente Cipomo; ...