Il difensore spera di riprendere gli allenamenti Castro parte oggi dall’Argentina | domani a Casteldebole In tribuna venerdì Soumaoro in Finlandia per ottenere il via libera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Adamasi prepara a tornare al Mehilanen Neo Hospital di Turku in, dal professor Lasse Lempainen, che lo ha operato ricostruendo il tendine rotuleo del ginocchio destro dopo la rottura riportata a Empoli il 4 maggio 2023. Il giocatoredi avere il viapergradatamente glisul campo, con il club che conta che il centrale francese possa tornare a disposizione per l’ultimo mese di campionato, non escludendo l’idea di rinnovargli il contratto per la prossima stagione: è qualcosa a cui tiene Motta e che il club è pronto a valutare.intanto,per l’Italia Santiago, l’attaccante argentino di 19 anni, acquistato dal Velez a gennaio per 12 milioni di euro: è atteso a ...