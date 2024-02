Il commissario Pd Sarracino | Presto sarò a Siena Ma i ’ribelli’ non arretrano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "La prossima settimanaper ricostruire partito e riconnetterlo alla sua comunità". Così il parlamentare Pd, Marco, nominatodell’Unione comunale dal segretario regionale Emiliano Fossi dopo i ricorsi che paralizzano il partito cittadino. "Accetto l’incarico con grande entusiasmo, ma soprattutto con la consapevolezza di affrontare una sfida complessa – ha commentato–.è non solo una delle città più belle del Paese dal punto di vista storico, ma simbolicamente è una delle città importanti per la storia della Sinistra in Italia. Lavoreremo per ricostruire il partito e torneremo a strutturare un gruppo dirigente forte, credibile e radicato nel territorio". Il neospiega: "Porto con me l’esperienza di ...