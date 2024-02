Il Colosso di Costantino | la statua imponente ai Musei Capitolini

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si erige dinnanzi aila, realizzata grazie alla ricostruzione partendo da pezzi originali, deldi. La monumentale opera si trova nel giardino di Villa Caffarelli ed è visitabile dallo scorso 6 febbraio 2024. Misura quasi 13 metri di altezza ildiaccessibile gratuitamente ai visitatori del giardino di Villa Caffarelli a Roma. Si tratta di un’imponete ricostruzione che parte dai pezzi originali del IV sec. d.C. e conservati neiCapitoli. Per la sua grandezza e la sua storia si tratta, senza dubbio, di una delle opere più importanti dell’antichità e della scultura romana tardo-antica. La, riscoperta nel XV secolo presso la Basilica di Massenzio, presenta tra i ...

