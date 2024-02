Il caso Ferragni | oltre che etico | è stato per Balocco un disastro commerciale Numeri alla mano

Chiara Ferragni resta saldamente al primo posto in Italia per numero di follower, ma tra chi la segue ci sono sempre più persone critiche nei suoi ... (ilgiorno)

Con o senza Chiara Ferragni, domani al via la Moda Donna a Milano: Chiara Ferragni di tutto questo mondo è stata regina indiscussa per anni. Eppure, dopo il caso Balocco e il maglioncino grigio nel video di mea culpa, qualcosa sembra essere ancora in stallo. Lo ...

Chiara Ferragni, aria di rinascita : sul divano si mostra bella e raggiante. Novità in arrivo: ...Ferragni è, ancora, in lentissima risalita . La strategia, almeno temporanea, scelta dall'influencer è sempre più ovvia: mostrarsi come una mamma felice che si gode l'amore dei suoi figli. Non a caso,...

Chiara Ferragni, la foto senza anelli per "spostare l'attenzione". Il vero motivo: A proporre una lettura 'retroscenata' della vicenda è la giornalista Claudia Rossi che sottolinea due elementi che emergono dall'ennesimo caso social che riguarda Ferragni e, di rimando, il marito ...