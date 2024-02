Ignoranti | superficiali | cosa leggono in Parlamento Elsa Fornero | altri insulti al governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "La classe dirigente, e non solo quella politica, ha una grave responsabilità per lo stato deprimente, desolante, del dibattito collettivo":lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Poi ha proseguito: "In politica c'è partigianeria estrema, salvo episodi come l'incontro di ieri che ha raccolto tutti i partiti a favore di Navalny". Il riferimento è alla manifestazione organizzata a Roma in onore dell'oppositore russo morto nella colonia penale in cui era detenuto venerdì 16 febbraio. "Essere condannati per le proprie opinioni - ha continuato la, riferendosi a Navalny - è qualche non vorremmo vedere in nessun Paese, e non è solo un fatto di autocrazia, è anche il fatto di testimoniare questo desiderio di libertà, che fa di chi porta all'estremo questa testimonianza ...