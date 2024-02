Idea | fare di Roma la capitale dell’anti putinismo Che aspettiamo?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Al direttore - Concordo con lei che la paura dell’uomo solo al comando è una stupidaggine: la Germania ha avuto Hitler e la Spagna Franco ma non per questo nelle loro costituzioni non c’è un uomo solo al comando che sia il cancelliere o il presidente del governo. E’ necessario apportare alcune modifiche alla proposta del governo (io ne ho previste alcune, senza volermi mettere sullo stesso piano dei vari professori). Comunque sta di fatto che il sistema dell’elezione diretta del capo del governo e dello scioglimento automatico delle Camere in caso di dimissioni è un incentivo alla stabilità: basti pensare alla durata delle giunte sia comunali sia regionali dopo che è stato introdotto questo meccanismo.Lucio Pesetti La riforma dei sindaci, con doppio turno ed elezione diretta, resta la riforma dei sogni. In assenza della riforma dei sogni, si può ragionare su come migliorare la ...