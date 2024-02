I segreti dell’industria alimentare con Le Iene

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’industriarappresenta un settore economico di enorme rilievo a livello globale, ma molte volte ciò che si cela dietro alla produzione dei cibi che consumiamo quotidianamente rimane avvolto nel mistero. L’inchiesta condotta da Matteo Viviani e Riccardo Festinese per ‘Le‘, intitolata ‘Noi siamo quello che mangiamo‘, intende svelare ie le insidie di questo mondo, cercando di apportare una consapevolezza che metta i consumatori nella condizione di fare scelte informate. Impatto delle scelte alimentari sul mondo industriale Secondo una recente inchiesta presentata nella trasmissione “Le”, il businesssi rivela uno dei più redditizi a livello globale. Tale argomento solleva interrogativi fondamentali tra questi cosa c’è davvero in ...

La tanto vituperata musica “ trap ” che vediamo come pietra dello scandalo nei talk show? “E’ un prodotto pompato e voluto dalle major ”. Come mai, dopo ... (affaritaliani)

La tanto vituperata musica “ trap ” che vediamo come pietra dello scandalo nei talk show? “E’ un prodotto pompato e voluto dalle major ”. Come mai, dopo ... (affaritaliani)

Erasmus, un universitario italiano su 6 non dà esami: Non molto lontano vanno gli iscritti nei corsi in Ingegneria industriale e dell’informazione, dove oltre 3 su 10 (il 30,9%) falliscono nella missione: a superare almeno un esame è il 69,1% dei ...

La Giornata Parlamentare. Effetto Navalny sul G7 a guida italiana: Sabato l’Italia guiderà il G7. Possibili nuove sanzioni alla Russia Sabato si riunirà il G7 a guida italiana e si parlerà delle crisi in Medio Oriente e Mar Rosso, ma soprattutto della guerra in Ucrai ...

Diesel, stratificato ma senza segreti: Un livestreaming iniziato prima della sfilata e lungo 72 ore, iniziato nei locali degli headquarters dove si prepara la collezione che va in passerella in un capannone industriale di via Rubattino, ...