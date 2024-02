I PIÙ SVELTI SCELGONO VERY

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 –Mobile, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, torna in TV con una nuova campagna multi soggetto e un sorprendente e inusuale testimonial: una simpatica tartarugacool che, diversamente dalle solite tartarughe, corre, balla, strizza l’occhio ed è riconoscibile per il suo guscio verde e l’espressione sveglia. Un character creato ad hoc per raccontare in modo originale e imprevedibile tutti i vantaggi diMobile, a partire dalla nuova promozione con 250 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese. E siccome la tartarugaè velocissima, la comunicazione racconterà anche la possibilità di attivare la SIM in soli tre minuti. Sotto le note di “Cool”, ormai un marchio di fabbrica della comunicazione del brand, la tartaruga ...