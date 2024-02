I Paradisi Fiscali sono sempre di meno ma sempre più pieni di soldi nostri

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I“cattivi” da 17 diventano 12. Il Consiglio europeo ha infatti aggiornato la blacklist, togliendo dall’elenco dei Paesi che si discostano dagli standard richiesti e dove chi sposta ievita di pagare le tasse che dovrebbe nel proprio Stato. Non poca cosa visto che la ricchezza finanziaria offshore ha raggiunto nel 2022 i 12 trilioni di dollari a livello globale. Guardando alla sola Italia si tratta di quasi 200 miliardi di euro, quasi il 10% del Pil nazionale. La lista di giurisdizioni non cooperative esiste dal 2017, dopo scandali come Panama Papers. È l’elenco stilato da Bruxelles dei Paesi a tassazione agevolata dove chi vuole evadere trasloca. Le sanzioni contro iposarrivare ad includere il congelamento dei fondi europei. La lista è ...