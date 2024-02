I Paesi del Golfo vogliono i loro spazi sulla crisi di Gaza

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Gli Emirati Arabi Uniti sono profondamente delusi dall’esito del voto di oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul progetto di risoluzione del cessate il fuoco umanitario, che è stato sostenuto da 13 dei 15 membri. Dopo più di quattro mesi di massacri e di cui non si vede la fine, questa guerra deve finire”. La rappresentanza emiratina all’Onu non usa mezzi termini contro il veto espresso dagli Stati Uniti alla risoluzione — avanzata dall’Algeria, ma sposata da ampie parti del mondo arabo — per chiedere un cessate il fuoco immediato. Washington avrebbe in tasca una sua risoluzione dura con Israele, ma intanto tiene il punto (storico) e non accetta lo scatto in avanti contro l’alleato aggredito da Hamas — diventato poi colpevole di una risposta iper violenta quando ha invaso militarmente la Striscia di. Anche Riad ha preso una posizione simile a ...